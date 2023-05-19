Куда пойти в «Ночь музеев»: новый облик Капеллы, старинные инструменты, «Дыр бул щыл» и мастер-класс по реанимации

Петербургская «Ночь музеев» примет посетителей вечером 20 мая — и увлечет до утра 21-го. В этом году, как и в прошлом, приобретать билеты и регистрироваться на те площадки, которые вы хотите посетить, нужно заранее. «Фонтанка» собрала десяток площадок с самыми яркими программами. Сколько из них выбрать — зависит от вашей прыти (места заканчиваются) и экономности: билет в пять музеев обойдется в 550 рублей, в три — 450, в один — 250. Дети до 7 лет — бесплатно в сопровождении родителей. На месте билеты не продаются.



1. Филармония имени Д. Д. Шостаковича. Хорошо идти в ночь, зная, где и когда сможешь отдохнуть от беготни, сидя и слушая музыку. Тем более, что в этом году Филармония превзошла саму себя и собрала невероятно насыщенную программу. Впервые в «Ночи музеев» принимает участие Малый зал Филармонии, где концерты будут проходить до 23:00. Ну а в Большом, помимо прочего, пройдут викторины и конкурсы с призами от спонсоров. На сцене — Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Вячеслава Валеева, Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра, дирижер Ярослав Забояркин, Камерный оркестр «Дивертисмент», художественный руководитель и солист — Илья Иофф, Джазовое трио Александра Маслова, «Петербургский МолОт-ансамбль», ансамбль Jazz Philharmonic Messengers и многие другие.

2. Академическая Капелла. Здесь — тоже премьера. Но не музыкальная, а для глаз. В «Ночь музеев» посетители впервые увидят новый облик концертного зала — там была восстановлена живопись в нишах, расположенных по обе стороны от органа. Полотна, на которых изображены балюстрады и мраморные вазы с цветами на фоне голубого неба и облаков, были воссозданы художником, профессором Академии художеств Александром Ивановым по историческим фотографиям и эскизам. Музыкальный вечер начнут Вторым концертом Рахманинова (солист — Алексей Вяхирев), продолжат Бриттеном, современной поэзией и неоклассикой, а ближе к утру заманят клавирабендом Ильи Чирскова и «Рассветом в ритме латино».



Вид концертного зала до утраты полотен в 1960-е Поделиться Поделиться





3. Лютеранская церковь Святой Екатерины. Еще одна прекрасная музыкальная площадка в самом сердце города. В эту ночь здесь соберут и представят практически все типы исторических клавишных, которые есть в Петербурге — из частных коллекций и собрания центра старинной музыки «Эглерио»: тут дадут послушать большой орган и орган-портатив, фисгармонию, два клавесина, спинет, вёрджинел, октавино, два клавикорда, ну и современный рояль. Часть инструментов будет настроена в исторических строях, другая — в «современной» равномерной темперации.



4. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. 110 лет назад в Москве была исполнена знаменитая «Симфония гудков» Арсения Аврамова и прошла премьера футуристической оперы Казимира Малевича «Победа над солнцем», а 100 лет назад Николай Пунин и Владимир Татлин поставили спектакль «Зангези» по сочинениям Велимира Хлебникова. На празднике «Дыр бул щыл», посвященном русскому авангарду, гостям проведут поэтический ликбез, явят образцовый коммунальный быт, перескажут 13 томов натурфилософии и правила создания танцсимфоний, а также сыграют спектакль «Возвышенный жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева». Но главное — выступят Светлана Крючкова, группы «ОРКиКО», «ВолковТрио» и театр пластики рук «Hand Made».

5. Российский этнографический музей обещает в «Ночь музеев» этно-бьюти-посиделки в русской избе, молодецкие забавы с участниками профессионального фольклорного ансамбля, встречу с этноблогером и квест «Посеянное вовремя жемчугом взойдет».

6. Особняк Мясникова — одна из нескольких площадок, участвующих в «Ночи музеев» впервые. Там артисты оперы и балета Мариинского и Михайловского театров воссоздадут атмосферу Версальского дворца и покажут свою интерпретацию «Балета ночи», в котором в партии Аполлона выходит французский король Людовик XIV. Гостей ждет перформанс со сквозной сюжетной линией, сочетающий оперу, танец и инструментальную музыку.

7. Музей Оранэлы («Ораниенбаумской электрической линии») также участвует в «Ночи музеев» впервые. В охранной зоне музея, который называют «трамвайным заповедником», — действующий трамвайный парк (бывшее депо Оранэлы), трамвайный мост Оранэлы, памятник блокадному трамваю, сложные трамвайные развязки и главное — действующая Стрельнинская трамвайная линия. Экспозиция музея размещается в здании Княжевской подстанции, от нее и водят полуторачасовые экскурсии.

8. Итальянский дворец. Если решите провести музейную ночь в Кронштадте — у вас тоже шанс заглянуть на площадку-дебютант акции. В экспозиции историко-мемориального зала изобретателя радио Александра Попова работает интерактивная инсталляция — «фэнтезийный прибор для опыта сферического восприятия «Сфероскоп». А на выставке «Метод» создатель музея современного искусства «Герметаж Архив» Михаил А. Крест рассказывает о том, как объединить принципы науки и задачи искусства.

9. Библиотека «КУБ» расшифровывается как «Креативная Универсальная Библиотека ЦБС Красногвардейского района». Это также новая площадка в программе акции. В ее ночной программе — лекция «Исторический опыт Новой Охты» о многовековой истории земли, лекция «Прошлое химического завода» и двухчасовая программа «Тайна капустного листа».

10. Военно-медицинский музей знает, что со здоровьем не шутят. Поэтому даже в такой веселый праздник, как «Ночь музеев», тут уделяют время серьезнейшим вещам. Например, на площадке «Медицинское училище» можно будет освоить навыки оказания первой помощи под руководством опытных специалистов и принять участие в мастер-классе по реанимации. А в «Медицинском университете» — узнать о достижениях современной медицины и биологии. Ну а самых юных ждет «Детский сад» где дети и их родители примерят роли врачей разных специальностей и узнают о здоровом образе жизни и гигиене.

