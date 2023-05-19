Водитель BMW ответит перед судом за травмы, столб и 100 км/ч на Народного Ополчения

Прокуратура Петербурга
В Петербурге перед судом предстанет водитель BMW, который устроил ДТП со столбом в Кировском районе города весной прошлого года. В аварии тяжело пострадал пассажир.
По версии следствия, вечером 17 апреля 2022 года водитель BMW мчал по проспекту Народного Ополчения со стороны улицы Подводника Кузьмина в направлении улицы Танкиста Хрустицкого на скорости порядка 100 км/ч, сообщает 19 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. При перестроении из одной полосы в другую он не убедился в безопасности маневра, не пропустил автомобиль Suzuki и столкнулся с ним, а тот от удара врезался в фонарный столб. Ранее сообщалось, что в столб влетел сам BMW. На видео с камеры наблюдения видно, как «БМВ» на скорости перестраивается среди других машин и задевает автомобиль в крайнем ряду. Столкновение со столбом в кадр уже не попало.
После ДТП водитель BMW скрылся с места происшествия, не вызвав ГИБДД и скорую, пишет прокуратура. В результате аварии тяжелые травмы получил пассажир «Сузуки».
В отношении лихача возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП). В настоящее время прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и передала дело в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.