Водитель BMW ответит перед судом за травмы, столб и 100 км/ч на Народного Ополчения

В Петербурге перед судом предстанет водитель BMW, который устроил ДТП со столбом в Кировском районе города весной прошлого года. В аварии тяжело пострадал пассажир.



По версии следствия, вечером 17 апреля 2022 года водитель BMW мчал по проспекту Народного Ополчения со стороны улицы Подводника Кузьмина в направлении улицы Танкиста Хрустицкого на скорости порядка 100 км/ч, сообщает 19 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. При перестроении из одной полосы в другую он не убедился в безопасности маневра, не пропустил автомобиль Suzuki и столкнулся с ним, а тот от удара врезался в фонарный столб. Ранее сообщалось, что в столб влетел сам BMW. На видео с камеры наблюдения видно, как «БМВ» на скорости перестраивается среди других машин и задевает автомобиль в крайнем ряду. Столкновение со столбом в кадр уже не попало.