Двое разбились на Народного Ополчения, влетев в столб на «БМВ»

Встреча со столбом в Кировском районе Петербурга видоизменила «БМВ» и отправила двух человек в больницу. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 апреля.
Авария произошла у дома № 137 по проспекту Народного Ополчения накануне около половины десятого часа вечера. С управлением не справился водитель «БМВ», состояние автомобиля после удара о придорожный столб показали в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
В результате случившегося медицинская помощь потребовалась двум мужчинам в возрасте 33 и 37 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.