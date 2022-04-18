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    Двое разбились на Народного Ополчения, влетев в столб на «БМВ»

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    5 комментариев

    Встреча со столбом в Кировском районе Петербурга видоизменила «БМВ» и отправила двух человек в больницу. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 апреля.

    Авария произошла у дома № 137 по проспекту Народного Ополчения накануне около половины десятого часа вечера. С управлением не справился водитель «БМВ», состояние автомобиля после удара о придорожный столб показали в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

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    В результате случившегося медицинская помощь потребовалась двум мужчинам в возрасте 33 и 37 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (5)

    VKuser2851963
    столбу присвоить наименование " гвардейский"
    Иван Кадачигов
    А вот был бы ВАЗ, сейчас бы другие новости о состоянии пострадавших читали, наверное.
    DEMOMON
    Столб наградить медалью.
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