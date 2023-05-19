ГИБДД назвала нецелесообразным ограничение движения электросамокатов в центральных районах Петербурга

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти назвали нецелесообразным ограничение движения электросамокатов на территории пяти районов Петербурга — Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского и Приморского. Там ссылаются на отсутствие статистики по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и возможности эффективно контролировать запрет их передвижения в конкретных местах.

Об этом в ГИБДД сообщили в ответ на запрос петербургской Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД). Оба документа 19 мая опубликовал на своей странице в соцсети депутат городского парламента Алексей Цивилев.



В начале апреля директор ДОДД Петербурга Валерий Мушта направил на рассмотрение и согласование врио начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Аркадию Старову список участков, где предлагается установить новые дорожные знаки 3.35, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности.



Эти 17 адресов «Фонтанка» уже публиковала раньше. Среди них — центральные улицы города, набережные, парки, а также «Севкабель Порт». Сейчас в данных зонах запрещено движение только самокатов сервисов аренды, поскольку у них есть технологическая возможность «отключить» транспорт, когда он пересекает границу «красной» зоны.



В УГИБДД в ответ сообщили, что считают предложение нецелесообразным по двум основным причинам. Во-первых, на перечисленных адресах в 2022 году не зарегистрированы ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности (так квалифицировались СИМ до появления их определения в ПДД), которые привели к гибели или травмированию людей. «Таким образом, обоснование предлагаемых мероприятий с точки зрения безопасности дорожного движения отсутствует», — отмечают в управлении.

Во-вторых, в ГИБДД не могут эффективно контролировать соблюдение требований запрещающих знаков 3.35. «Это приведёт к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения», — заключают там.

