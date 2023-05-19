ГИБДД назвала нецелесообразным ограничение движения электросамокатов в центральных районах Петербурга

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти назвали нецелесообразным ограничение движения электросамокатов на территории пяти районов Петербурга — Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Василеостровского и Приморского. Там ссылаются на отсутствие статистики по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и возможности эффективно контролировать запрет их передвижения в конкретных местах.
Об этом в ГИБДД сообщили в ответ на запрос петербургской Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД). Оба документа
В начале апреля директор ДОДД Петербурга Валерий Мушта направил на рассмотрение и согласование врио начальника УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Аркадию Старову список участков, где предлагается установить новые дорожные знаки 3.35, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности.
Эти 17 адресов «Фонтанка» уже публиковала раньше. Среди них — центральные улицы города, набережные, парки, а также «Севкабель Порт». Сейчас в данных зонах запрещено движение только самокатов сервисов аренды, поскольку у них есть технологическая возможность «отключить» транспорт, когда он пересекает границу «красной» зоны.
В УГИБДД в ответ сообщили, что считают предложение нецелесообразным по двум основным причинам. Во-первых, на перечисленных адресах в 2022 году не зарегистрированы ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности (так квалифицировались СИМ до появления их определения в ПДД), которые привели к гибели или травмированию людей.
«Таким образом, обоснование предлагаемых мероприятий с точки зрения безопасности дорожного движения отсутствует», — отмечают в управлении.
Во-вторых, в ГИБДД не могут эффективно контролировать соблюдение требований запрещающих знаков 3.35. «Это приведёт к дискредитации требований технических средств организации дорожного движения», — заключают там.
Опубликовавший документы Алексей Цивилев отмечает, что раньше «заявляли об отсутствии статистики по СИМ, так как до марта 2023 года они не являлись транспортными средствами». «При этом Петербург неоднократно назывался среди лидеров по происшествиям с СИМ», — указывает он на несостыковку. Недавно на участившиеся происшествия с электросамокатами обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
При этом Смольный, запрашивая установку запрещающих знаков, выполняет требования законодательства. Это — первый шаг к включению СИМ в ПДД не только на бумаге, но и на практике. Как объяснял «Фонтанке» зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, городские власти должны предложить места для знаков и согласовать их установку с ГИБДД. Как следует из ответа управления, согласие по этому вопросу пока не достигнуто.