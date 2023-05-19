«Постоянно есть попытки провокаций». Хуснуллин объяснил, почему на Крымский мост не будут пускать грузовики

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока запускать не планируется во избежание провокаций. Об этом, как передает 19 мая РИА Новости, заявил агентству вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что этот вопрос рассматривался, предполагалось, что грузовики на мост пустят. Но из соображений безопасности «решили пока этого не делать» в связи с тем, что есть постоянные «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», к тому же теперь есть дорога через новые регионы.
«Поэтому, пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что запрет распространяется и на пустые грузовики. Открывать движение по мосту для них тоже небезопасно.
«Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать», — заключил Хуснуллин.
8 октября 2022 года на Крымском мосту в результате теракта взорвался грузовой автомобиль, загорелся соседний поезд. Обрушились два пролета моста. СМИ писали о трех жертвах: судье Арбитражного суда Москвы и двух гидах из Петербурга (семьям погибших решено было выплатить по 1 миллиону рублей). К настоящему времени конструкции восстановили, возобновлено движение легковых автомобилей, автобусов и поездов. Грузовики везут на паромах.