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    «Постоянно есть попытки провокаций». Хуснуллин объяснил, почему на Крымский мост не будут пускать грузовики

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    24 комментария

    Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока запускать не планируется во избежание провокаций. Об этом, как передает 19 мая РИА Новости, заявил агентству вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что этот вопрос рассматривался, предполагалось, что грузовики на мост пустят. Но из соображений безопасности «решили пока этого не делать» в связи с тем, что есть постоянные «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», к тому же теперь есть дорога через новые регионы.

    «Поэтому, пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сказал Хуснуллин.

    Он отметил, что запрет распространяется и на пустые грузовики. Открывать движение по мосту для них тоже небезопасно.

    «Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать», — заключил Хуснуллин.

    8 октября 2022 года на Крымском мосту в результате теракта взорвался грузовой автомобиль, загорелся соседний поезд. Обрушились два пролета моста. СМИ писали о трех жертвах: судье Арбитражного суда Москвы и двух гидах из Петербурга (семьям погибших решено было выплатить по 1 миллиону рублей). К настоящему времени конструкции восстановили, возобновлено движение легковых автомобилей, автобусов и поездов. Грузовики везут на паромах.


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    Комментарии 24

    Гость19 Мая 2023 в 09:29
    Пустите в Питер метро.
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