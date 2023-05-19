«Постоянно есть попытки провокаций». Хуснуллин объяснил, почему на Крымский мост не будут пускать грузовики

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока запускать не планируется во избежание провокаций. Об этом, как передает 19 мая РИА Новости, заявил агентству вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что этот вопрос рассматривался, предполагалось, что грузовики на мост пустят. Но из соображений безопасности «решили пока этого не делать» в связи с тем, что есть постоянные «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», к тому же теперь есть дорога через новые регионы.



«Поэтому, пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту», — сказал Хуснуллин.

