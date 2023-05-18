Как на Юпитере. Небо над Парнасом «раздраконилось» и приковало к себе взгляды жителей

Жители северных окраин Петербурга сегодня наслаждались необычными облаками в небе. 17 мая читатель «Фонтанки» поделился снимком «волн» и «гребня» над Парнасом.
Под «волнами» слоистых облаков, которые сами по себе уже очень красивые, можно заметить облако, похожее на гребень дракона. Это явление называется неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца, оно возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, или когда две среды имеют разную скорость.
Типичный пример такой нестабильности в обычной жизни — возникновение волн на водной глади при сильном ветре. А еще таким же образом «возмущается» атмосфера Юпитера.