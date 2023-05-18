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    Как на Юпитере. Небо над Парнасом «раздраконилось» и приковало к себе взгляды жителей

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    3 комментария

    Жители северных окраин Петербурга сегодня наслаждались необычными облаками в небе. 17 мая читатель «Фонтанки» поделился снимком «волн» и «гребня» над Парнасом.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Под «волнами» слоистых облаков, которые сами по себе уже очень красивые, можно заметить облако, похожее на гребень дракона. Это явление называется неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца, оно возникает при наличии сдвига между слоями сплошной среды, или когда две среды имеют разную скорость.

    Типичный пример такой нестабильности в обычной жизни — возникновение волн на водной глади при сильном ветре. А еще таким же образом «возмущается» атмосфера Юпитера.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    ОблакаПарнас
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    Комментарии 3

    Свободу Лёхе!18 Мая 2023 в 01:14
    Математики..) - Уж не желаешь ты сказать, что увидят закономерность они во всём? ) - Думаю, так они и видят..) - Они - умные? ) - Они.. - строгие! ) - Разумом?) - Господи, но не Душой же! ) Душой они, наоборот.. - часто, Очень отзывчивые..) - Как Дети? ) - Так оно и есть! ) - Просто, Абстрактное им ближе! ) - Погоди-погоди, кто-то здесь Противоречие увидит! - В чём? - У Детей всё - очень конкретно, Люблю именно эту Куклу или Машинку! - Не-не, всё не так просто, Господи, у Них же постоянно(!) идёт "процесс" познания и.. - выбора..) Типа: а может эта.. - лучше?! ) - Как же определить? - Нужна тут.. Совсем Детская Интуиция..) - Как это? ) - Господи, помнишь, Фрейда я ненавидел? - За что? - За то, что своими "грязными", как я считал, руками он - убивает Мои Идеалы! - Ему такое не потянуть! ) - Но, согласись, каким-то неизвестным мне образом, он.. - Прав!) - С чего ты взял, что медитация.. - единственный Способ проникнуть в Детство? ) - С ума сойти..) - Да, есть такая Наука! )
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