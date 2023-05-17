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    В этом году на Парнасе и в Юнтолово завершат семь социальных объектов и начнут строить еще пять

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    До конца 2023 года на Парнасе в Выборгском районе и в Юнтолово в Приморском районе должно завершиться строительство двух поликлиник, трех детских садов и двух школ. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», в этом уже году начнется строительство еще пяти соцобъектов в этих локациях.

    Сейчас в ЖК «Северная долина ведется строительство двух отдельно стоящих поликлиник, двух школ на 825 и 1750 мест и двух детских садов на 280 воспитанников каждый. В жилом районе Юнтолово возводят школу на 825 учащихся и детский сад на 200 мест.

    Строящихся объектов в этих локациях в этом году станет больше. Так, на Парнасе начнется строительство десятого детского сада на 280 мест и двух школ, одну из которых возведут в рамках концессионного соглашения с городскими властями. В Юнтолово начнут строить четвертый детский сад на 200 мест и поликлинику для взрослых и детей на 588 пациентов в смену.

    Как рассказал Михаил Харченко, заместитель директора проекта «Северная долина» по социальным объектам компании «Главстрой Санкт-Петербург», сегодня количество квадратных метров учреждений образования и здравоохранения у застройщика сопоставимо с объемами жилой недвижимости. После ввода с объектами продолжают работу, например, на базе построенных школ открываются центры дополнительного образования, в сотрудничестве с ведущими российскими вузами создаются образовательные кластеры и так далее.

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