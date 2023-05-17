В этом году на Парнасе и в Юнтолово завершат семь социальных объектов и начнут строить еще пять

До конца 2023 года на Парнасе в Выборгском районе и в Юнтолово в Приморском районе должно завершиться строительство двух поликлиник, трех детских садов и двух школ. Как уточняют в компании «Главстрой Санкт-Петербург», в этом уже году начнется строительство еще пяти соцобъектов в этих локациях.



Сейчас в ЖК «Северная долина ведется строительство двух отдельно стоящих поликлиник, двух школ на 825 и 1750 мест и двух детских садов на 280 воспитанников каждый. В жилом районе Юнтолово возводят школу на 825 учащихся и детский сад на 200 мест.

