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    В Петербурге снова 7 баллов, но КАД удивляет: «любимой» пробки на месте нет

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    Загруженность дорог Петербурга утром 17 мая достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени шести. Хотя в последние дни «семёрка» по утрам уже почти норма.

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    На КАД, где идут дорожные работы, снова пробки, но картинка немного изменилась. Участок с вантовым мостом между Мурманским шоссе и Софийской улицей, где стоят почти каждое утро (особенно на внутреннем кольце), на удивление свободен. Теперь пробки между Мурманским и Колтушским шоссе, а также на севере и на юге. По данным «Яндекс.Карт», длина пробки от Мурманского до Рябовского шоссе превышает 11 км.


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