В Петербурге снова 7 баллов, но КАД удивляет: «любимой» пробки на месте нет

Загруженность дорог Петербурга утром 17 мая достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени шести. Хотя в последние дни «семёрка» по утрам уже почти норма.
На КАД, где идут дорожные работы, снова пробки, но картинка немного изменилась. Участок с вантовым мостом между Мурманским шоссе и Софийской улицей, где стоят почти каждое утро (особенно на внутреннем кольце), на удивление свободен. Теперь пробки между Мурманским и Колтушским шоссе, а также на севере и на юге. По данным «Яндекс.Карт», длина пробки от Мурманского до Рябовского шоссе превышает 11 км.