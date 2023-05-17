«Свобода слова не пострадает». Как менялось отношение к иноагентам в России

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Когда министр юстиции России говорит, что иноагентов нужно лишить права зарабатывать деньги, многих других прав они уже лишены. Не могут, скажем, преподавать в школах или организовывать митинги. А ведь еще пять лет назад Минюст утверждал, что россиян иноагенство не коснется вовсе. «Фонтанка» пролистала новостные заголовки последних лет и посмотрела, как менялась эта риторика.



2012 год

В российском законодательстве появляется термин «иностранный агент». По новому закону такой статус могут получить только НКО. В реестр должны попадать организации, которые получают деньги из-за рубежа и при этом занимаются политической деятельностью.



2017 год

Президент России Владимир Путин подписывает закон, который распространяет возможность стать иноагентом на СМИ. Главные критерии те же — иностранное финансирование и участие в политике.

Минюст: «Эта мера не может быть распространена на российские СМИ, в том числе на российские СМИ с иностранным участием. Такие средства массовой информации не подпадают под действие федерального закона».



Глава комитета Госдумы по информполитике и один из авторов инициативы Леонид Левин: «[Законопроект] планируется использовать исключительно для ответных зеркальных мер, а не для регулирования СМИ».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «Свобода слова в России не пострадает в результате этого закона. Мы этого не допустим. Свобода слова в России никоим образом не ущемляется законом, который касается только иностранных средств массовой информации».

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский: «Мы за свободу прессы. <...> Это ответные меры, чтобы остановить их репрессивные методы в отношении наших журналистов, средств массовой информации и по всем другим позициям».



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Я подобные идеи не поддерживаю. Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным. Его и надо выполнять. <…> Убеждена, никаких новых ограничений, «зажимов» не требуется».

2018 год

Главред RT Маргарита Симоньян: «Ах, у нас, в отличие от США, нет уголовной санкции за иноагентство? Так даже не сомневайтесь — скоро будет. Прямо вот очень скоро».



Депутат Госдумы Сергей Боярский: «В России предусмотрено лишь административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах. Кроме того, таковыми могут признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако, коллеги, все в наших руках, мы все можем изменить».

2020 год

Владимир Путин подписывает еще один закон об иноагентах. Теперь такой статус могут получить физлица и организации, не зарегистрированные в качестве юридических лиц.

2021 год

Начальник ГУ Минюста по Москве Кирилл Балашов: «Что касаемо незначительной суммы, [из-за которой признают иноагентом], то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны — доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так может обеспечить закон и правопорядок».



Глава МИД Мария Захарова: «Говорят, что в нашей стране сми-иноагенты не пользуются теми же правами, что и остальные. Это неправда. <...> Мы очень хотим, чтобы у всех были равные права».

Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова: «Хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики. Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД».

Президент России Владимир Путин: «Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности. Вот и всё, они могут дальше продолжать работать»;



«[Нужно, чтобы закон об иноагентах] отвечал тем целям, ради которых он принят. <...> Не нарушал права граждан».

2022 год

Путин подписывает еще один закон об иностранных агентах. Получать иностранное финансирование больше необязательно — достаточно просто находиться под «иностранным влиянием». Четкого определения этот термин не получает.

Иноагенты больше не смогут преподавать в школах и вузах, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организаторами любых публичных мероприятий. Получать финансирование от государства, участвовать в государственных закупках и вкладывать средства в стратегические предприятия в России тоже нельзя.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: «Если они [иноагенты] ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций».



Главред RT Маргарита Симоньян: «Уважаемые старшие товарищи! Разрешите рацпредложение. Закрепили бы вы законодательно полный запрет на раздачу интервью членами каких-либо зарегистрированных у нас общественных организаций, а тем паче чиновниками вот таким не к ночи помянутым радиостанциям-иноагентам. Раз уж не получается, как у них, без всякого закона просто запретить и все».

Сенатор Андрей Климов: «Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт. <...> Если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается».

2023 год

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов, эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить, не нарушив положения нашей Конституции».



Глава Минюста Константин Чуйченко: «Этот статус он (иноагент. — Прим. ред.) должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей, потому что это, уже извините, элемент государственной политики. <...> Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их не лишить вообще финансирования и возможности зарабатывать деньги?»

