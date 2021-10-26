Дочь Пескова высказалась против закона об иноагентах. «Хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова»

«Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики. Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы», — уточняет дочь пресс-секретаря Владимира Путина.

Пескова пишет, что читает новости в основном на порталах, которые объявили иноагентами.

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила о несовершенстве закона об иноагентах. Пост в защиту журналистов она опубликовала в своем Instagram 26 октября.

По словам Песковой, закон в нынешнем виде «может привести к полнейшей неразберихе», поскольку продолжится «избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов». Закон, считает она, необходимо дорабатывать. Ситуацию Пескова сравнила с противостоянием Екатерины Второй и издателя Николая Новикова, которое закончилось для последнего в Шлиссельбургской крепости.



«В 21 веке по крайней мере мне хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело «попадают в опалу», — подытожила Елизавета Пескова.

