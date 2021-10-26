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Дочь Пескова высказалась против закона об иноагентах. «Хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова»

Дочь Пескова выступила в поддержку СМИ-иноагентов

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Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила о несовершенстве закона об иноагентах. Пост в защиту журналистов она опубликовала в своем Instagram 26 октября.

Пескова пишет, что читает новости в основном на порталах, которые объявили иноагентами.

«Я изучила открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон и хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики. Считаю странным, что решение о причислении СМИ к иноагентам принимает Минюст совместно с МИД. Подобные решения должны приниматься в судебном порядке при наличии широкой доказательной базы», — уточняет дочь пресс-секретаря Владимира Путина.

По словам Песковой, закон в нынешнем виде «может привести к полнейшей неразберихе», поскольку продолжится «избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов». Закон, считает она, необходимо дорабатывать. Ситуацию Пескова сравнила с противостоянием Екатерины Второй и издателя Николая Новикова, которое закончилось для последнего в Шлиссельбургской крепости.

«В 21 веке по крайней мере мне хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело «попадают в опалу», — подытожила Елизавета Пескова.

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Комментарии (7)

Mafioza
То чей-то татуированный сынок-миллионер выскажет свое уважаемое мнение,то чья-то дочурка из-за бугра пукнет и большинство тут же принимает стойку "обиженных и оскорбленных",цитируя этот шлак на все соцсети..
doorbal_
с судопроизводством не задалось?
265856848
значит скоро станет успешным депутатом или чиновником в России))) надоело что-ли по Европам деньги просаживать?))))
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