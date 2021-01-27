Минюст: НКО можно признать иноагентом даже за небольшое иностранное пожертвование — «законодательство нас никак не ограничивает»

Глава Главного управления Минюста РФ по Москве подчеркнул, что законодательство не ограничивает сумму, после пожертвования которой НКО можно признать иностранным агентом.

«Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны — доказывайте в суде свою правоту. Мы убеждены, что даже формальное исполнение, четкое, до копейки, только так может обеспечить закон и правопорядок», — цитирует 27 января заявление Кирилла Балашова ТАСС.

На заседании Мосгордумы начальник Главного управления столичного Минюста ответил на вопрос депутата-«яблочника» Дарьи Бесединой о признании иностранным финансированием пожертвование в 230 рублей из Молдавии фонду «Лига избирателей». «Данная организация будет хорошим примером для всех остальных», — заявил Балашов.