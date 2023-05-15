Суд в Калининграде забрал 46,5% акций у «недружественного» инвестора. Теперь они принадлежат государству

Подробности дела 15 мая описывает издание «Новый Калининград» и » Интерфакс ». Генпрокуратура и ФАС подали иск к компании в марте, суд в его обеспечение арестовал 46,4% акций торгового порта. Надзор писал, что ценные бумаги оказались в руках иностранного инвестора незаконно, сделка не была согласована с российским правительством. Кроме того, прокуратура указывала, что «группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Само приобретение акций компанией, которая зарегистрирована на территории совершающей недружественные действия страны, «противоречит основам правопорядка и угрожает безопасности» России.

В доход государства взысканы 46,5% акций АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП). Суд решил, что Orneto Partners Limited Partnership из Эдинбурга и Дмитрий Пурим приобрели их незаконно.

К делу привлекли компанию «Коксохимтранс», продавшую в декабре 2020 года 43% акций порта — она аффилирована с Пуримом. Фирма и сам Пурим утверждали, что Orneto Partners LP находилась под контролем гражданина России, а потому согласовывать сделки о продаже акций не требовалось. Прокуратура сочла, что предоставленные в доказательство этих слов документы были нужны только для создания видимости руководства гражданином России.

КМТП по итогам 2021 года перевалил 2,235 млн тонн грузов. ФАС отмечал, что компания занимает 20% рынка перевалки грузов в Калининграде.