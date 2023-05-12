«Дорога была весёлой, утка все время пыталась погибнуть». В Мурино спасли пернатое семейство

Утиное семейство спасли жители Мурино — несмотря на поведение самой матери-утки. Героическая история развернулась 12 мая около 10 часов утра на улице Шувалова, 10, у пересечения с бульваром Менделеева, рассказала «Фонтанке» одна из её участниц Екатерина.



Как птицы оказались в городе, не совсем понятно. Один из прохожих утверждает, что они слетели с крыши многоэтажки. «Я не видела и даже не представляю, как такие крохи с 20-го этажа планировали на асфальт и не убились, но мёртвым был найден только один утёнок», — пишет Екатерина в группе «Девяткино online» «ВКонтакте».

