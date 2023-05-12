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    «Дорога была весёлой, утка все время пыталась погибнуть». В Мурино спасли пернатое семейство

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    Утиное семейство спасли жители Мурино — несмотря на поведение самой матери-утки. Героическая история развернулась 12 мая около 10 часов утра на улице Шувалова, 10, у пересечения с бульваром Менделеева, рассказала «Фонтанке» одна из её участниц Екатерина.

    Как птицы оказались в городе, не совсем понятно. Один из прохожих утверждает, что они слетели с крыши многоэтажки. «Я не видела и даже не представляю, как такие крохи с 20-го этажа планировали на асфальт и не убились, но мёртвым был найден только один утёнок», — пишет Екатерина в группе «Девяткино online» «ВКонтакте».

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    Очевидцы, в том числе Екатерина, поймали четверых утят, посадили в коробку и повели утку к прудам на Воронцовском бульваре.

    «Дорога была весёлой, утка все время пыталась погибнуть, пойти на красный или улететь в какую-нибудь другую сторону, но все-таки мы дошли, и теперь утиная семья в безопасности, все вместе плавают в пруду, и надеюсь, там и останутся, а не продолжат искать приключения», — резюмирует Екатерина.

    Это не первый случай, когда Екатерина участвует в спасательной операции, рассказала «Фонтанке» её сестра Наталья. По её словам, полтора месяца назад Катя заметила в переходе у метро человека, которому стало плохо, и дважды вывела его из состояния клинической смерти, пока не приехали врачи скорой помощи, — помогли навыки, полученные на курсах МЧС.

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