Власти Бали решили, что туристы, желающие арендовать скутер или мотоцикл, должны иметь местные права

Глава транспортной службы Бали Самси Гунарта заявил, что для аренды скутеров и мотоциклов на острове иностранные туристы должны иметь местные водительские права (SIM). Об этом сообщает 10 мая агентство ANTARA.



«Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры»,— сказал чиновник.



Он отметил, что некоторые туристы берут мотоциклы в аренду, вообще не имея никаких прав. Вместе с тем он не уточнил, как получать местные права и когда это положение вступит в силу.



В марте губернатор Бали Ваян Костер анонсировал запрет на аренду мотоциклов и скутеров для иностранных туристов из-за частых ДТП. Они смогут пользоваться только отдельными, специально подготовленными видами транспорта, которые будут обеспечивать «качественный и достойный туризм». Официально запрет ещё не введён. В мае Ваян Костер объявил о подготовке системы квот для иностранных туристов в ответ на нарушения правил пребывания и отметил, что большинство туристов-нарушителей приехали из России. «Фонтанка» писала, что для «низкокачественных» туристов Бали могут закрыть на 100 лет.

