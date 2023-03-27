На Бали массово задерживают россиян, нарушивших ПДД

Полиция на индонезийском острове Бали провела рейд по нарушителям правил дорожного движения и поймала несколько десятков иностранцев. Большая часть задержанных оказались из России, сообщает местный портал Detik Bali.

Как пишут 27 марта журналисты, из 365 нарушителей правил дорожного движения в городе Денпасар за неделю 43 оказались иностранными гражданами, и 17 из них были россиянами. Остальные в основном из Франции, Италии и Германии. Основные прегрешения иностранцев — езда без шлема или на автомобиле без индонезийских номеров.

Власти Бали в последние месяцы активно взялись за живущих на острове иностранцев, в том числе и россиян. Они даже следят за соцсетями граждан России, чтобы находить нарушителей визовых правил.