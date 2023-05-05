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    Бали могут закрыть на 100 лет для «низкокачественных» туристов

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    Остров Бали мог бы отказаться от массового туризма на сто лет и не пускать «низкокачественных» туристов без денег, заявил губернатор Вайан Костер.

    Как пишет 5 мая национальное новостное агентство ANTARA, губернатор предложит ввести систему квот для иностранных туристов на ближайшие 100 лет. Она, по задумке, должна снизить число туристов, которые по туристическим визам открывают бизнес или работают.

    «Если мы ничего не предпримем, мы боимся, что приедут более скупые туристы, у которых нет денег, они будут питаться только дешевой едой и ездить только на мотоциклах — при этом нарушая законы. И в конце концов, они будут грабить банкоматы от безысходности», — описал Костер. И предложил и вовсе не пускать на остров таких «низкокачественных» туристов.

    Чаще обычного в последнее время в новости с Бали попадают именно российские туристы, которые танцуют в храмах и позируют голыми на священных вулканах.

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    БалиТуризм на Бали
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