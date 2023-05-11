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    В Кремле прокомментировали отмену виз и перспективу возобновления дипотношений с Грузией

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    Возобновление полетов в Грузию и отмена виз — это решение гуманитарного характера, заявил 11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Относительно перспектив возобновления дипотношений не стоит «забегать далеко».

    «Там разная была реакция вчера из Тбилиси. Была и негативная, была и сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Он подчеркнул, что российские власти уже давно получали обращения от граждан, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, предпринимателей обеих стран, которые предлагали принять эти решения.

    «Вот именно исходя из гуманитарных соображений это было. Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал», — сказал Песков.

    10 мая Путин отменил визовый режим и снял запрет на прямые перелёты для российских авиакомпаний. Гражданам Грузии визы в Россию не понадобятся с 15 мая.


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