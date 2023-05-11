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    Подросток с пистолетом испытал охрану школы на проспекте Авиаконструкторов

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    Внеплановую проверку безопасности прошла школа № 579 в Приморском районе Петербурга. Бдительность работников не подвела.

    В первый учебный день после праздничных выходных опасность углядела охрана школы на проспекте Авиаконструкторов, стало известно «Фонтанке» 11 мая. Зоркий глаз выхватил юношу и пистолет, похожий на пневматический.

    Информацию о нарушителе спокойствия передали в полицию. Им оказался 13-летний школьник. Как установили полицейские, недоброго в его планах не было, в учебное заведение он принёс игрушку.

    13 апреля пройти на уроки с пистолетом удалось ученику 633-й школы. Стрелять он начал ещё на подступах, у остановки. Металлические пульки попали в двух семиклассников, после первого урока досталось двум ученикам восьмого класса. Им повезло отделаться синяками и ссадинами. Арочный металлодетектор на момент происшествия был отключён. Стрелок к учёбе не вернулся — его арестовали до 12 июня.

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