В Петербурге под стражу заключен школьник, который стрелял по сверстникам из пневматики

Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учащегося школы на проспекте Науки. Подросток обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Как сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд ходатайство удовлетворил и поместил ученика в СИЗО до 12 июня.



О выстрелах в школе на проспекте Науки в полицию сообщили накануне утром. Пистолет в учебное заведение принес девятиклассник, металлические пульки попали в двух восьмиклассников после первого урока, в школьном туалете. Когда начали разбираться, выяснилось, что пострадали еще два семиклассника. Всех пострадавших доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.