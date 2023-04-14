    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, вос

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.68eur90

    В Петербурге под стражу заключен школьник, который стрелял по сверстникам из пневматики

    5297
    32 комментария

    Калининский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении учащегося школы на проспекте Науки. Подросток обвиняется в хулиганстве с применением оружия. Как сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд ходатайство удовлетворил и поместил ученика в СИЗО до 12 июня.

    О выстрелах в школе на проспекте Науки в полицию сообщили накануне утром. Пистолет в учебное заведение принес девятиклассник, металлические пульки попали в двух восьмиклассников после первого урока, в школьном туалете. Когда начали разбираться, выяснилось, что пострадали еще два семиклассника. Всех пострадавших доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

    «Фонтанка» узнала, что подросток купил пневматику на маркетплейсе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба в школе
    ЛАЙК17
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close