Квартиру пропавшей 20 лет назад в Петербурге семьи спас начальник следственного изолятора

«Фонтанка» выяснила, при каких обстоятельствах пропала семья из трех человек в Петербурге 20 лет назад, и почему не удалось лишить их посмертно квартиры.



Один из задержанных по делу о пропаже в Красносельском районе, 69-летний пенсионер, по данным «Фонтанки», был другом семьи. Он, по предварительной информации, в начале октября 2001 года позвал 53-летнюю женщину под Лугу по грибы. Вернулся он в Петербург один. Её мужу 52 лет и 19-летнему сыну он якобы рассказал, что женщина в лесу сломала ногу и нужна помощь, чтобы её оттуда эвакуировать. Мужчины уехали в лес и не вернулись.

