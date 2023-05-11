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    Квартиру пропавшей 20 лет назад в Петербурге семьи спас начальник следственного изолятора

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    14 комментариев

    «Фонтанка» выяснила, при каких обстоятельствах пропала семья из трех человек в Петербурге 20 лет назад, и почему не удалось лишить их посмертно квартиры.

    Один из задержанных по делу о пропаже в Красносельском районе, 69-летний пенсионер, по данным «Фонтанки», был другом семьи. Он, по предварительной информации, в начале октября 2001 года позвал 53-летнюю женщину под Лугу по грибы. Вернулся он в Петербург один. Её мужу 52 лет и 19-летнему сыну он якобы рассказал, что женщина в лесу сломала ногу и нужна помощь, чтобы её оттуда эвакуировать. Мужчины уехали в лес и не вернулись.

    Затем, как писала «Фонтанка», была предпринята попытка переоформить квартиру семьи на Тамбасова.

    Старший сын пары в это время находился в следственном изоляторе. К нему, как стало известно «Фонтанке», в конце осени 2001 года приехал адвокат, а ныне второй задержанный пенсионер, 73 лет. Он якобы передал ему пожелание от родных о выписке из квартиры. Мужчина согласился, но для оформления процедуры ему нужно было согласие начальника изолятора. Тому, по предварительной информации, вся история показалась подозрительной, и своего согласия мужчина не дал.

    В 2001 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в рамках которого опросили и друга семьи, и адвоката, а потом отпустили. Затем дело было переквалифицировано по статье «Убийство».

    Старший сын семьи скоропостижно скончался после выхода из колонии.

    Материалы дела подняли сотрудники «убойного» отдела главка в рамках работы по преступлениям давних лет. Они же повторно допросили старых фигурантов.

    Сейчас оперативники ищут место, где захоронены останки семьи.

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    Комментарии 14

    Гость11 Мая 2023 в 12:28
    Есть честные фсиновцы?
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