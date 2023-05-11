Спустя 20 лет после пропажи семьи из трех человек в Петербурге задержали двух пенсионеров

Уголовный розыск Петербурга задержал двух человек по делу о таинственном исчезновении семьи в Красносельском районе.
В октябре 2001 года семья из трех человек (53-летняя женщина, 52-летний мужчина и 19-летний сын) уехала под Лугу по грибы и пропала. Через месяц в полицию обратилась их знакомая. Той же осенью двое мужчин, один из которых был адвокатом, пытались переоформить на себя квартиру на улице Тамбасова, где жили пропавшие, но им это не удалось. В рамках возбужденного дела по статье «Убийство» они были опрошены, но отпущены, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая.
Спустя 21 год мужчин, теперь уже пенсионеров, опять вызвали на допрос. В пропаже семьи задержанные не сознались. Сейчас ведется поиск останков погибших людей.