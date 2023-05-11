Спустя 20 лет после пропажи семьи из трех человек в Петербурге задержали двух пенсионеров

Уголовный розыск Петербурга задержал двух человек по делу о таинственном исчезновении семьи в Красносельском районе.



В октябре 2001 года семья из трех человек (53-летняя женщина, 52-летний мужчина и 19-летний сын) уехала под Лугу по грибы и пропала. Через месяц в полицию обратилась их знакомая. Той же осенью двое мужчин, один из которых был адвокатом, пытались переоформить на себя квартиру на улице Тамбасова, где жили пропавшие, но им это не удалось. В рамках возбужденного дела по статье «Убийство» они были опрошены, но отпущены, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая.