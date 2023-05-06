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    На Троекуровском кладбище прощаются с Валентином Юдашкиным

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    6 комментариев
    Фото: MSK1.RU
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    Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным началась на Троекуровском кладбище в Москве 6 мая. Близкие, коллеги, друзья, журналисты прибывают к траурному залу, пишет MSK1.RU.

    Среди прибывших проститься с Юдашкиным — актриса Лада Сизоненко, певица Надежда Бабкина, артисты Клара Новикова и Владимир Винокур, Эвелина Хромченко и другие.

    Фото: MSK1.RU
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    О смерти модельера стало известно утром 2 мая. Ему было 59 лет. С 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин ушел вслед за своим старшим коллегой, модельером Вячеславом Зайцевым, который скончался 30 апреля. Похороны прошли на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.

    Фото: MSK1.RU
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    Что принес в мир моды Валентин Юдашкин, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU
    Фото: MSK1.RU

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    Комментарии 6

    Гость06 Мая 2023 в 11:56
    Кто все эти люди?
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