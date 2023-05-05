Схватили молоток и выбежали. На Тучковом мосту водитель автобуса гонялся за подростками

Пассажирам автобуса №275 пришлось постоять на остановке, наблюдая за неравной схваткой водителя с только что вышедшими подростками. Перевозчик пытался вернуть имущество компании.

Как рассказала «Фонтанке» читательница Люба, все произошло на остановке, которая расположена при въезде на Тучков мост со стороны Добролюбова. Компания из двух юношей и девушки при выходе из автобуса решили прихватить с собой молоток, который расположен в салоне на случай необходимости разбить окно. Водитель устремился за ними в погоню и даже сумел навязать рукопашную, к которой частично присоединились стоявшие на остановке люди.

По словам Любы, поняв, что численный перевес больше не в их пользу, молодые люди вырвались и уже с безопасного расстояния решили демонстрировать водителю неприличные жесты.

Сама драка на видео не попала — только почти пустой салон автобуса и немногие пассажиры, которые решили дождаться окончания этих приключений. В держателе для молотка пусто. Спустя некоторое время водитель о чем-то договорился с начальством и продолжил дорогу. «Фонтанка» направила запрос в «Третий парк».

