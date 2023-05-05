«Я профессионально владею ножом». Подозреваемый в убийстве и расчленении в Выборге показал, как всё было

По словам подозреваемого, который работает поваром в одном из выборгских кафе, конфликт с товарищем у него произошел из-за денег. В ходе перепалки, как рассказывает подозреваемый Иван Урванцев, он сел на приятеля сверху и якобы полоснул по горлу ножом.

Видео допроса подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Выборге показал Следственный комитет Ленобласти 5 мая. На кадрах 27-летний местный житель спокойно рассказывает про мастерское владение ножом.

«Я помню этот момент, рана была глубокой, так как я работаю поваром и профессионально владею ножом», — говорит мужчина.



По данным «Фонтанки», 4 мая полицейские встретились с подозреваемым, а после пришли и на место убийства — в съемную квартиру в Выборге. Урванцев задержан. Следствие ходатайствует об аресте.

За что, по словам самого задержанного, можно расчленять товарища, читайте на 47news.