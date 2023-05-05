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    «Я профессионально владею ножом». Подозреваемый в убийстве и расчленении в Выборге показал, как всё было

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    Видео допроса подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины в Выборге показал Следственный комитет Ленобласти 5 мая. На кадрах 27-летний местный житель спокойно рассказывает про мастерское владение ножом.

    По словам подозреваемого, который работает поваром в одном из выборгских кафе, конфликт с товарищем у него произошел из-за денег. В ходе перепалки, как рассказывает подозреваемый Иван Урванцев, он сел на приятеля сверху и якобы полоснул по горлу ножом.

    Следственный комитет Ленинградской области

    «Я помню этот момент, рана была глубокой, так как я работаю поваром и профессионально владею ножом», — говорит мужчина.

    По данным «Фонтанки», 4 мая полицейские встретились с подозреваемым, а после пришли и на место убийства — в съемную квартиру в Выборге. Урванцев задержан. Следствие ходатайствует об аресте.

    За что, по словам самого задержанного, можно расчленять товарища, читайте на 47news.

    Напомним, еще 16 февраля у стен Аннинских укреплений Выборга была найдена мужская нога. СК Ленобласти возбудил уголовное дело. Другую ногу нашли у гаражей на Батарейной Горе 16 апреля. Она была завернута в пакет, а лежала в горе мусора. Туловище с головой и руками в трех пакетах подросток случайно увидел 1 мая за гаражами на улице Путейской.

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    Комментарии 7

    Гость05 Мая 2023 в 12:57
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