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    Спикер ЗакСа предложил размещать портреты ветеранов для «Бессмертного полка» на одежде или автомобилях

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    Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский предложил размещать портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк» на автомобилях, одежде или на нагрудном бейдже. Об этом он 4 мая сообщил в своем Telegram-канале.

    «Ради безопасности граждан вместо шествия разработаны другие форматы. Можно разместить фото своего ветерана на личном автомобиле, прикрепить снимок к одежде, сделать нагрудный бейдж», — говорится в публикации.

    Также Бельский предлагать отдавать дань уважения героем при помощи интернета. Например, опубликовать в соцсетях пост с рассказом о родственнике — участнике войны, труженике тыла, партизане, малолетнем узнике концлагерей или участнике спецоперации.

    «И добавить хэштег #нашБессмертныйполк», — написал спикер ЗакСа.

    В этом году всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет без шествия по центральным городским улицам из-за соображений безопасности.

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    Бессмертный полк
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