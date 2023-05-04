Спикер ЗакСа предложил размещать портреты ветеранов для «Бессмертного полка» на одежде или автомобилях

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский предложил размещать портреты ветеранов для акции «Бессмертный полк» на автомобилях, одежде или на нагрудном бейдже. Об этом он 4 мая сообщил в своем Telegram-канале.



«Ради безопасности граждан вместо шествия разработаны другие форматы. Можно разместить фото своего ветерана на личном автомобиле, прикрепить снимок к одежде, сделать нагрудный бейдж», — говорится в публикации.



Также Бельский предлагать отдавать дань уважения героем при помощи интернета. Например, опубликовать в соцсетях пост с рассказом о родственнике — участнике войны, труженике тыла, партизане, малолетнем узнике концлагерей или участнике спецоперации.

