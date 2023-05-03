Светофоры снесены, машины раскиданы, на дороге провода. Комендантский перекрыло ДТП

ДТП собирает пробку на Комендантском проспекте в Приморском районе Петербурга утром 3 мая.
На перекрёстке Комендантского и улицы Шаврова столкнулись три легковых автомобиля, снесены три светофора, сообщает читательница «Фонтанки» Екатерина. ДТП, по её словам, случилось около 7:15, скорой помощи на месте не видно.
По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на дорогу упали провода.
Заторы, по данным «Яндекс.Карты», образовались на обеих улицах, на Комендантском в сторону метро — более длинный. Обстоятельства аварии выясняются.