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    «Зенит» проиграл в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ УНИКСу и не сможет защитить титул

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    2 комментария

    Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился седьмой и решающий матч полуфинала Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Встреча проходила в Казани 2 мая.

    Петербургская команда уступила со счетом 79:80 (19:17, 12:19, 24:16, 24:28).

    Самым результативным игроком матча в составе сине-бело-голубых стал Томас Эртель (23 очка), Морман Адриен (17) и Хомсли Калеб (14). У УНИКСа отличились Димитриевич Ненад (24), Мэйкон Дэрил (16) и Хантер Винс (11).

    Таким образом у Единой лиги ВТБ будет новый чемпион. В финале УНИКС сыграет против «Локомотива-Кубани», который в своем полуфинале также в семи матчах одолел ЦСКА.

    Чемпионом прошлого года был петербургский «Зенит».

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    Комментарии 2

    Гость02 Мая 2023 в 22:27
    Почему-то ни капли....
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