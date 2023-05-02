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    Петербуржцы на «Чистых Играх» собрали более трёх тонн мусора

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    Жители Петербурга приняли участие во всероссийском «Весеннем Кубке Чистоты», организованном экопроектом «Чистые Игры», и собрали более трёх тонн мусора.

    Экологические соревнования по уборке и сортировке мусора прошли в 90 городах России с 22 по 30 апреля. В Северной столице было организовано две игры: одна в парке «Яблоновский сад», вторая — на берегу Финского залива на Петровской аллее. По подсчётам организаторов, в парке 52 команды из 183 игроков собрали 2,3 тонны мусора, включая 66 мешков пластика, 52 кг металла, 112 кг стекла, 275 кг покрышек и прочего мусора.

    На Финском заливе 22 команды из 75 игроков собрали 750 кг мусора, включая 21 мешок пластика, 21 мешок металла, 23 мешка стекла, 80 кг покрышек и другие отходы.

    После сбора состоялся конкурс «Лучшая находка»: игроки показывали необычные артефакты, которые удалось найти во время соревнований.

    Часть собранного мусора была отправлена на переработку, а то, что невозможно вторично использовать, — на полигоны.

    «По итогам соревнований будет составлен всероссийский рейтинг команд и победителей», — сообщили организаторы соревнований.

    «Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и по разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвует от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. «Чистые Игры» являются лауреатами премии Русского географического общества.

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