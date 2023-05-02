Петербуржцы на «Чистых Играх» собрали более трёх тонн мусора

Жители Петербурга приняли участие во всероссийском «Весеннем Кубке Чистоты», организованном экопроектом «Чистые Игры», и собрали более трёх тонн мусора.
Экологические соревнования по уборке и сортировке мусора прошли в 90 городах России с 22 по 30 апреля. В Северной столице было организовано две игры: одна в парке «Яблоновский сад», вторая — на берегу Финского залива на Петровской аллее. По подсчётам организаторов, в парке 52 команды из 183 игроков собрали 2,3 тонны мусора, включая 66 мешков пластика, 52 кг металла, 112 кг стекла, 275 кг покрышек и прочего мусора.
На Финском заливе 22 команды из 75 игроков собрали 750 кг мусора, включая 21 мешок пластика, 21 мешок металла, 23 мешка стекла, 80 кг покрышек и другие отходы.
После сбора состоялся конкурс «Лучшая находка»: игроки показывали необычные артефакты, которые удалось найти во время соревнований.
Часть собранного мусора была отправлена на переработку, а то, что невозможно вторично использовать, — на полигоны.
«По итогам соревнований будет составлен всероссийский рейтинг команд и победителей», — сообщили организаторы соревнований.