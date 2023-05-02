Петербуржцы на «Чистых Играх» собрали более трёх тонн мусора

«Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и по разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В мероприятии участвует от 30 до 1 500 человек, которые собирают за 1 час от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. «Чистые Игры» являются лауреатами премии Русского географического общества.