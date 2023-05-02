Подробности ДТП в Ломоносове, где пострадала школьница. Во встречный «Лексус» въехал юный грузчик

Пострадавших в результате ДТП на границе Петродворцового и Ломоносовского районов оказалось больше, чем сообщалось ранее. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.

Вчера в 12:45 на Краснофлотском шоссе, 46, в Ломоносове лоб в лоб столкнулись Ford Mondeo и Lexus RX 300. По предварительным данным «Фонтанки», на встречную полосу выехал, не справившись с управлением, 20-летний водитель «Форда», грузчик из Петербурга. За рулём «Лексуса» был 54-летний житель Кронштадта.

15-летняя девятиклассница, о которой «Фонтанка» уже писала , — из «Форда». Её с закрытым переломом бедренной кости со смещением доставили в городскую детскую больницу № 1 , медики оценили состояние как средней степени тяжести. Вторая пострадавшая — пассажирка «Лексуса», по всей видимости, супруга водителя. У неё перелом голени. В Ломоносовской больнице ей оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили.

Известно, что водитель «Форда» с начала 2022 года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, а водитель «Лексуса» — четыре раза.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» пишут и о пострадавшем мужчине. «Мужчина сидел в крови, все лицо, проезжали в час дня. Жертв не видели», — рассказала в комментариях подписчица Ксения.

