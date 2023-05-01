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    Губернатор Севастополя: Флот и ПВО отражают атаку беспилотников

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    8 комментариев

    Над Севастополем отражают атаку «вражеских БПЛА». Об этом 1 мая рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

    «Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде», — написал он и добавил, что один из беспилотников сбит.

    Жителей Севастополя призывают сохранять спокойствие. Городские службы при этом «находятся в готовности».

    О сбитом на западе Крыма беспилотнике рассказал и глава республики Сергей Аксенов. «Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — отметил он в своем телеграм-канале.

    По словам Аксенова, беспилотник был сбит силами ПВО.

    Напомним, что 29 апреля в результате попадания двух беспилотников в Севастополе возник пожар на нефтебазе.

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    Комментарии 8

    Гость01 Мая 2023 в 19:33
    С праздником товарищи!
    +3−0
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