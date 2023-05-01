Губернатор Севастополя: Флот и ПВО отражают атаку беспилотников

Над Севастополем отражают атаку «вражеских БПЛА». Об этом 1 мая рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



«Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде», — написал он и добавил, что один из беспилотников сбит.



Жителей Севастополя призывают сохранять спокойствие. Городские службы при этом «находятся в готовности».



О сбитом на западе Крыма беспилотнике рассказал и глава республики Сергей Аксенов. «Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно», — отметил он в своем телеграм-канале.

