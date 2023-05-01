Петербуржцы больше недовольны своей зарплатой, чем год назад

Доля петербуржцев, недовольных своей зарплатой, выросла за последний год. Результатами исследования 1 мая поделился рекрутинговый портал hh.ru.



Только 26% петербуржцев сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Год назад показатель был на 7 процентных пунктов выше.



Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Доля таких ответов выросла на 7 п.п. 3% респондентов затруднились ответить.



Чаще всего своей зарплатой удовлетворены работники таких сфер, как «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Больше всего недовольных заработком в сфере «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).

