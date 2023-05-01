Петербуржцы больше недовольны своей зарплатой, чем год назад

Доля петербуржцев, недовольных своей зарплатой, выросла за последний год. Результатами исследования 1 мая поделился рекрутинговый портал hh.ru.
Только 26% петербуржцев сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Год назад показатель был на 7 процентных пунктов выше.
Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Доля таких ответов выросла на 7 п.п. 3% респондентов затруднились ответить.
Чаще всего своей зарплатой удовлетворены работники таких сфер, как «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Больше всего недовольных заработком в сфере «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).
Половина петербуржцев, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два раза и более от текущего уровня дохода. Каждый пятый (19%) хотел бы повышения текущего заработка более чем в два раза.
Средняя номинальная заработная плата в Петербурге в 2022 году выросла на 11,2 % и составила 84 800 рублей, заявил в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля. По его словам, власти города обеспечили рост зарплаты для 11 категорий бюджетной сферы, в том числе для работников образования, здравоохранения и науки.