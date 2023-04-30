Летящий из Уфы «Григорий Лепс» спровоцировал проверку в Пулково

Анонимный звонок с интересным посланием усилил меры безопасности в аэропорту Пулково днем 30 апреля. Звонивший представился Григорием Лепсом и пообещал апокалипсис.



По данным «Фонтанки», первыми сообщение приняли в полиции Московского района. Голос по телефону сообщил: «Меня зовут Григорий Лепс. Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог».



Информация была передана в аэропорт, где сразу же усилили меры безопасности и провели осмотр помещений. В итоге ничего страшного не случилось, Григорий Лепс не прилетел, шутника ищут.

