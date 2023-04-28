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    Областных чиновников застали за поджиганием мусора. Пришлось вызывать пожарных

    1984
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    Администрация в деревне Рабитицы Волосовского района Ленобласти сжигала мусор, накопленный возле площадки ТКО. Экополицейского они проигнорировали, не заметить пожарную машину было сложнее.

    О способе избавиться от необходимости заключать контракты и вывозить накопленный мусор рассказывает комитет Госэконадзора Ленобласти. Их сотрудник объезжал территорию района в Рабитицах, возле мусорной площадки увидел главу администрации поселения и ее подчиненных. Они развели большой костер и сжигали в нем ветки вперемешку с мусором.

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    «На замечание экомилиционера, оказавшегося на месте, о запрете на противоправные действия с огнем сотрудники администрации никак не отреагировали. Инспектор вызвал пожарную службу. «Костер» из отходов был потушен, однако ситуация не осталась незамечена и взята на контроль. Оставлена заявка и в полицию», — сообщает комитет.

    Связаться с главой администрации Рабитицкого поселения Наталией Масленицыной во время подготовки публикации не удалось, пишет 47news.

    С 25 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение подобных костров однозначно запрещено.

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