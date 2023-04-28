Областных чиновников застали за поджиганием мусора. Пришлось вызывать пожарных

Администрация в деревне Рабитицы Волосовского района Ленобласти сжигала мусор, накопленный возле площадки ТКО. Экополицейского они проигнорировали, не заметить пожарную машину было сложнее.
О способе избавиться от необходимости заключать контракты и вывозить накопленный мусор рассказывает комитет Госэконадзора Ленобласти. Их сотрудник объезжал территорию района в Рабитицах, возле мусорной площадки увидел главу администрации поселения и ее подчиненных. Они развели большой костер и сжигали в нем ветки вперемешку с мусором.
«На замечание экомилиционера, оказавшегося на месте, о запрете на противоправные действия с огнем сотрудники администрации никак не отреагировали. Инспектор вызвал пожарную службу. «Костер» из отходов был потушен, однако ситуация не осталась незамечена и взята на контроль. Оставлена заявка и в полицию», — сообщает комитет.
Связаться с главой администрации Рабитицкого поселения Наталией Масленицыной во время подготовки публикации не удалось, пишет 47news.
С 25 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение подобных костров однозначно запрещено.