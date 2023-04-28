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    В Пушкине молодой человек попал под поезд. Его могла отвлечь музыка

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    Невнимательность на железнодорожном переходе в Пушкинском районе Петербурга обернулась тяжёлыми травмами для молодого человека. На полотно он шагнул, не глядя и не слыша.

    Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 28 апреля, 22-летний петербуржец пострадал у станции Царское Село накануне. Около десяти часов вечера он переходил пути, не глядя на красный на светофоре. Услышать подъезжавший грузовой поезд могли помешать наушники.

    «Машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы. Однако наезда избежать не удалось», — добавляют в ведомстве.

    Пострадавшего с переломами и другими травмами увезли в больницу. Сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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