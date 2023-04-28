Сделка по продаже российских активов Continental застряла в США

Для закрытия сделки компании ожидают одобрения бюро, речь идет о лицензии на реэкспорт, отмечает издание. Задача бюро — продвигать экономические интересы и национальную безопасность США, по роду своей деятельности BIS выдает лицензии на транзакции по товарам, подлежащим экспортному контролю, а также тем, проведение которых может быть в интересах правительства России или Белоруссии, а также оборонного сектора.

Сделка по продаже российских активов немецкого производителя шин Continental структуре компании S8 Capital Армена Саркисяна АО «Промышленные активы С8» забуксовала в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, сообщает 28 апреля «Коммерсантъ» .

При этом на стороне России заминок нет — сделка одобрена правительственной комиссией и ФАС еще несколько недель назад. Тем временем представительства компании, ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга», работают в штатном режиме.

По версии экспертов издания, немецкая компания могла обратиться в BIS за лицензией, поскольку в рамках сделки может идти речь о продаже оборудования или технологии.



О том, что владелец завода лифтов Otis присматривается к мощностям Continental в Калуге, «Фонтанка» писала в марте.

