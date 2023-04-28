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    В Петербурге женщина заплатила за грубость в сообщениях экс-партнеру отца после того, как прогорел бизнес

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    Приставы взыскали с жительницы Петербурга 100 тысяч рублей. В суде она проиграла бывшему бизнес-партнеру отца, которого оскорбила в переписке.

    Как сообщает пресс-служба регионального УФССП 28 апреля, мужчина пожаловался на моральный вред, который он получил, читая сообщения женщины в мессенджере. Якобы они настолько ухудшили его здоровье, что ему пришлось обращаться за медицинской помощью.

    В суде выяснилось, что истец раньше вел общий бизнес с отцом 35-летней ответчицы. Фирма обанкротилась, и семья винила в этом именно партнера. Женщина не сдерживала себя в выражениях в сообщениях в мессенджере. Там были и личные оскорбления, обвинения в воровстве, мошенничестве, угрозы о распространении данных в социальных сетях.

    В суде смогли зачитать не все сообщения, так как большинство из них содержали ненормативную лексику.

    С ответчицы суд взыскал 100 тысяч рублей, а также обязал дать опровержение написанным обвинениям.

    Добровольно выполнять решение суда женщина не желала, и производство было передано приставам. Они ограничили ей выезд за границу, после чего она в короткое время разместила необходимые для опровержения сведения и отправила приставу-исполнителю скрин. А также перевела мужчине 100 тысяч рублей.

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