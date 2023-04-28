Кожаные шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона

На аукционе продали кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри за
Пожелавший остаться неизвестным покупатель вместе с шортами получил письмо об их подлинности и книгу о Queen «Как всё начиналось».
Шорты запомнились по концерту в Бирмингеме в декабре 1980 года. Тогда Фредди Меркьюри вышел в них на бис. «Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти», — говорится в книге «Как всё начиналось».
Недавно стало известно, что костюмы и рукописные тексты песен солиста Фредди Меркьюри будут выставлены на аукционе Sothbey's в 77-й день рождения музыканта.