Кожаные шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона

На аукционе продали кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри за 14 500 фунтов — почти 1,5 млн рублей. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Omega Auctions.

Пожелавший остаться неизвестным покупатель вместе с шортами получил письмо об их подлинности и книгу о Queen «Как всё начиналось».

Шорты запомнились по концерту в Бирмингеме в декабре 1980 года. Тогда Фредди Меркьюри вышел в них на бис. «Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти», — говорится в книге «Как всё начиналось».