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    Кожаные шорты Фредди Меркьюри ушли с молотка за полтора миллиона

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    На аукционе продали кожаные шорты лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри за 14 500 фунтов — почти 1,5 млн рублей. Об этом 28 апреля сообщается на сайте Omega Auctions.

    Пожелавший остаться неизвестным покупатель вместе с шортами получил письмо об их подлинности и книгу о Queen «Как всё начиналось».

    Шорты запомнились по концерту в Бирмингеме в декабре 1980 года. Тогда Фредди Меркьюри вышел в них на бис. «Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая и обтягивающая пара черных кожаных шорт, которые он смог найти», — говорится в книге «Как всё начиналось».

    Недавно стало известно, что костюмы и рукописные тексты песен солиста Фредди Меркьюри будут выставлены на аукционе Sothbey's в 77-й день рождения музыканта.

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