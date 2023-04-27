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    Костюмы и рукописные тексты песен. Подруга Меркьюри Мэри Остин выставляет на аукцион вещи лидера Queen

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    Порядка полутора тысяч личных вещей солиста Queen Фреди Меркьюри будут выставлены на аукционе Sothbey's в 77 день рождения музыканта.

    Расческа для усов, сценические костюмы, рукописные тексты песен авторства Меркьюри будут выставлены на аукцион 5 сентября. Об этом 26 апреля пишет The Guardian. Среди примечательных лотов — корона по образцу короны Святого Эдуарда и плащ из красного бархата. Меркьюри был в этом наряде на финальном исполненим God Save the Queen, которым завершилось последнее живое выступление группы в Небуорте в 1986 году.

    К этим вещам никто не прикасался больше 30 лет. Прежде чем они окажутся на аукционе, в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге пройдут выставки.

    Владелец коллекции — Мэри Остин, близкая подруга и гражданская жена музыканта.

    «Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что во всем есть можно найти красоту, веселье и разговор. Я надеюсь, что [выставки и аукционы] дадут возможность поделиться всеми гранями Фредди, как публичными, так и частными, и мир узнает больше о его уникальном и прекрасном духе», — цитирует ее издание.

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