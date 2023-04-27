В Купчино начался снос старого жилого недостроя. На его месте возведут жилье для очередников

В Шипкинском переулке начался снос жилого недостроенного здания, заброшенного около 20 лет назад, об этом 27 апреля редакции сообщил читатель «Фонтанки». Демонтаж и строительство нового дома для очередников ведутся по заказу Смольного.
Конкурс на снос недостроя по адресу: Шипкинский переулок, 3, корп. 2, и строительство на этом месте жилого дома Смольный объявил в феврале 2023 года, максимальная цена — 552,19 млн рублей. Контракт был заключен между ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструккции» и ООО «КВС» на 552,13 млн рублей. До конца апреля 2024 года на этом месте должен быть возведен небольшой 9-этажный дом на 56 квартир, общая площадь здания составит 5,5 тыс. кв. м.
Очевидцы обратили внимание, что работы начались еще 24 апреля, однако, по их словам, на ограждении отсутствует информационный щит и не оборудованы пешеходные галереи по периметру, хотя по соседству находится школа.
Редакции не удалось найти на сайте Госстройнадзора разрешение на строительство жилого дома. Согласно Гражданскому кодексу, если демонтаж ведется для нового строительства, необходимо до начала работ получить разрешение на строительство.
ООО «КВС» входит в одноименную группу компаний. Гендиректором юрлица, согласно данным СПАРК, является Юрий Единач, а владельцем Владимир Трекин. Гендиректором группы компаний «КВС» является бизнесмен Сергей Ярошенко. В ГК редакции пообещали прокомментировать ситуацию.
Как писал NSP.ru, участок в Шипкинском имеет длинную историю. В 1995 году город передал его социально-культурному объединению «Ветеран» для строительства двух домов: одного 17-этажного и одного 2–3-этажного коттеджного типа. Привлеченный соинвестор, ООО «Ростстрой», без разрешения на строительство построил на месте коттеджного дома 5–7-этажный самострой, работы остановили только в 2003 году, и участок вернулся в собственность города по решению суда в 2006 году.
Строительство многоквартирного дома в Шипкинском переулке числится в городской адресной инвестиционной программе комитета по строительству (в рамках которой в том числе строят жилье для очередников). В комитете «Фонтанке» рассказали, что в настоящее время на территории ведутся подготовительные работы. В комитете также подтвердили, что разрешение на строительство пока не выдано, но в ближайшее время подрядчик получит этот документ.