В Купчино начался снос старого жилого недостроя. На его месте возведут жилье для очередников

В Шипкинском переулке начался снос жилого недостроенного здания, заброшенного около 20 лет назад, об этом 27 апреля редакции сообщил читатель «Фонтанки». Демонтаж и строительство нового дома для очередников ведутся по заказу Смольного. Конкурс на снос недостроя по адресу: Шипкинский переулок, 3, корп. 2, и строительство на этом месте жилого дома Смольный объявил в феврале 2023 года, максимальная цена — 552,19 млн рублей. Контракт был заключен между ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструккции» и ООО «КВС» на 552,13 млн рублей. До конца апреля 2024 года на этом месте должен быть возведен небольшой 9-этажный дом на 56 квартир, общая площадь здания составит 5,5 тыс. кв. м.



Очевидцы обратили внимание, что работы начались еще 24 апреля, однако, по их словам, на ограждении отсутствует информационный щит и не оборудованы пешеходные галереи по периметру, хотя по соседству находится школа.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Редакции не удалось найти на сайте Госстройнадзора разрешение на строительство жилого дома. Согласно Гражданскому кодексу, если демонтаж ведется для нового строительства, необходимо до начала работ получить разрешение на строительство.

ООО «КВС» входит в одноименную группу компаний. Гендиректором юрлица, согласно данным СПАРК, является Юрий Единач, а владельцем Владимир Трекин. Гендиректором группы компаний «КВС» является бизнесмен Сергей Ярошенко. В ГК редакции пообещали прокомментировать ситуацию.

