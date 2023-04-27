После визита загадочного петербуржца в отделение банка со «взрывной» запиской возбуждено уголовное дело

Визит мужчины в отделение банка на улице Смолячкова со «взрывной» запиской и сумкой стал поводом для уголовного дела по статье о разбое (вторая часть 162 статьи УК РФ). Об этом «Фонтанке» стало известно 27 апреля.



Подозреваемого в преступлении 55-летнего петербуржца, слесаря по профессии, опросили и отпустили под обязательство о явке.



Напомним, 25 апреля в офис банка на улице Смолячкова заявился мужчина, который положил в лоток кассира записку с текстом: «У меня бомба. Отдавайте все деньги из кассы. Если нажмете на кнопку, бомба взорвется». После этого стал делать вид, что в сумке у него что-то есть. Впрочем, денег ему никто не дал.

