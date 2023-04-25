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    Загадочный петербуржец пришел в банк с «взрывной» запиской и сумкой. Теперь он в полиции

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    Полиция задержала 55-летнего жителя Петербурга после его визита в офис банка на улице Смолячкова в Выборгском районе. Во вторник, 25 апреля, около трех часов он пришел в отделение и положил в лоток кассира записку.

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    В записке были следующие слова: «У меня бомба. Отдавайте все деньги из кассы. Если нажмете на кнопку, бомба взорвется».

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    После передачи бумажки посетитель стал делать вид, что в сумке у него что-то есть. Его телодвижения попали на запись с камеры видеонаблюдения. Впрочем, спектакль, судя по кадрам видеозаписи (имеется в распоряжении «Фонтанки») был разыгран плохо, денег ему никто не дал.

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