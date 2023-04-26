Украина назвала единственное условие для мирного соглашения с Россией: новости СВО за 26 апреля

Президент Украины назвал условие для мирного соглашения после разговора с главой Китая Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 апреля.

Движение поездов по Крымскому мосту досрочно запустят в мае Движение по восстанавливаемой железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно в мае. Об этом сообщил начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов, его слова передает ТАСС.



Все самые сложные этапы по восстановлению железной дороги моста завершены. Храпов добавил, что работы ведутся круглосуточно, сейчас устраивают верхние строения пути, инженерные коммуникации и водоотвод.

— Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, — сказал Храпов.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли.

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ России

Мужчину задержали за подготовку к теракту, при обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство с гвоздями, а также взрывное устройство зажигательного действия.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за приготовление к совершению теракта и незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ЦОС ФСБ.

В шести регионах России отказались от проведения парадов и шествий на День Победы Власти уже шести регионов России отказались от парадов и массовых шествий в честь Дня Победы. Первыми об отказе проведения заявили в Крыму, глава республики объяснял, что это сделано из соображений безопасности. После этого власти Севастополя сообщили о том, что праздничные мероприятия пройдут, но в другом формате.

Проводить парады отказались в том числе и в граничащих с Украиной регионах. Губернатор Курской области 19 апреля сообщил, что массовые мероприятия на День Победы отменяются. Такое же решение приняли и власти Белгородской области. Во всех этих регионах до сих пор действует средний уровень реагирования.



Калужская область — единственный регион с базовым уровнем реагирования, где отменили и парад, и салют.

В Херсонской области, где введено военное положение, власти также приняли решение не проводить массовые мероприятия на День Победы. Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил, что сделано это также по соображениям безопасности, отметив, что верит в то, что люди всё равно пойдут сами к памятным местам.

В Россию в результате обмена с Украиной вернулись 40 военных В Россию в результате проведенного обмена вернулись 40 военных, сообщило Минобороны РФ. Киев ранее сообщил о возвращении 42 военных и двух гражданских.





В ведомстве добавили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.



Как позже уточнил российский омбудсмен Татьяна Москалькова, четверо тяжелораненых были возвращены Украине сверх обмена «40 на 40».

Россиянин пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ Двадцатилетнего россиянина арестовали в Белгородской области за попытку выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. В его отношении возбудили уголовное дело за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, молодой человек собирался участвовать в СВО на стороне Украины в составе формирования «Легион "Свобода России"»*. Готовясь к преступлению, он мониторил информационные сводки участков боевых действий на приграничной территории Украины, разработал пеший маршрут пересечения госграницы в обход установленных пунктов пропуска.

Также для подтверждения своей готовности к службе он собирался поджечь военкомат в одном из городов центральной части России, после чего отправить видеоотчет представителям легиона.

* Деятельность запрещена на территории РФ. Сенаторы одобрили право всех участников СВО на статус ветерана боевых действий Совфед одобрил закон об уточнении категорий граждан, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий.

Теперь документ относит к ветеранам и инвалидам боевых действий людей, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.

Также к ветеранам и инвалидам боевых действий отнесли всех участников СВО, содействующих выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.



Правительство установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам.

Украина назвала условие для мирного соглашения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил пути возможного сотрудничества для установления справедливого и устойчивого мира. По итогам разговора он написал у себя в Telegram-канале, что «не может быть мира за счет территориальных компромиссов». — Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года, — написал Зеленский.