Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену

Законопроект, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы, одобрил Совет Федерации на заседании 26 апреля. Также вводится ответственность в виде лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует.
Новым основанием дополнили статью 57 Уголовного кодекса. Текст гласит, что пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Также УК дополняется новой статьей 284.3 («Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов»). Санкция предусматривает штраф от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет, определенной деятельностью на тот же срок.
Также ужесточаются наказания за теракты (часть 1 статьи 205 УК РФ) с 15 до 20 лет, акты международного терроризма (часть 1 статьи 361 УК РФ) с 10 до 12 лет, пособничество террористической деятельности (часть 3 статьи 205.1 УК РФ): с 10 до 12 лет, диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ): с 15 до 20 лет.
Что могут сегодня расценить как государственную измену, читайте в материале «Фонтанки».