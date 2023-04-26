«Скакала, как огромный щенок». В Некрасовском саду заметили резвую свинью

В центре Петербурга заметили резвую свинью, которая виляла хвостом и рыла землю. Видеозапись, на которой это запечатлено, 26 апреля прислала читательница «Фонтанки» Надежда.
Женщина рассказала, что животное гуляло днём на территории Некрасовского сада. «Скакала, как огромный щенок», — поделилась она. Прохожие, по её словам, смотрели на парнокопытное с недоумением, а дети проявляли искреннее любопытство.
читательница «Фонтанки» Надежда
На кадрах — четырёхлетняя хрюшка по имени Иннокентий. Горожанам больше знакома его «сестра» Дуся. Оба живут у петербурженки Юлии, но заметить их на прогулке вместе можно нечасто. Всё дело в разнице характеров.
«Дуся предпочитает гулять по улице, а не по парку, а Кешке нравится только Некрасовский сад. С двумя свиньями одновременно уже не рискую выходить. Выгуливаю каждого через день. Из-за грязевых ванн Кешка и правда как свинья. Идём домой мыться», — рассказала хозяйка.
«Фонтанка» писала, что в феврале прошлого года полицейским пришлось ловить свинью в центре города. Тогда мы предположили, что это Дульсинея. Владелица животного объяснила, что Дуся иногда «любит уйти в побег».