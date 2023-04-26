«Скакала, как огромный щенок». В Некрасовском саду заметили резвую свинью

В центре Петербурга заметили резвую свинью, которая виляла хвостом и рыла землю. Видеозапись, на которой это запечатлено, 26 апреля прислала читательница «Фонтанки» Надежда.



Женщина рассказала, что животное гуляло днём на территории Некрасовского сада. «Скакала, как огромный щенок», — поделилась она. Прохожие, по её словам, смотрели на парнокопытное с недоумением, а дети проявляли искреннее любопытство.