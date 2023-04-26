В центре Петербурга возник профицит мест в школах и детских садах. Беглов рассказал, как проводит оптимизацию

В центре Петербурга возник профицит мест в школах и детских садах. Об этом заявил в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля.



«Массовая миграция горожан в новые микрорайоны привела к существенной неравномерности загрузки образовательных организаций. В районе новостроек проблему дефицита социальной инфраструктуры решаем, а в центре города возник профицит мест и в школах, и в детских садах», — сказал он.



При этом самые прославленные гимназии и лицеи находятся, как правило, в центре города. Поэтому, чтобы сбалансировать нагрузку, власти города «проводят оптимизацию образовательной сети», — заявил Беглов.