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    В центре Петербурга возник профицит мест в школах и детских садах. Беглов рассказал, как проводит оптимизацию

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    В центре Петербурга возник профицит мест в школах и детских садах. Об этом заявил в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатор Петербурга Александр Беглов 26 апреля.

    «Массовая миграция горожан в новые микрорайоны привела к существенной неравномерности загрузки образовательных организаций. В районе новостроек проблему дефицита социальной инфраструктуры решаем, а в центре города возник профицит мест и в школах, и в детских садах», — сказал он.

    При этом самые прославленные гимназии и лицеи находятся, как правило, в центре города. Поэтому, чтобы сбалансировать нагрузку, власти города «проводят оптимизацию образовательной сети», — заявил Беглов.

    «Передаем дополнительные площади президентскому лицею № 239 и Аничкову лицею. Это позволит набирать им больше детей», — отметил он.

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