Во дворе на Народной улице сбили школьника на самокате

Полиция Петербурга снова устанавливает обстоятельства ДТП во дворе, в результате которого пострадал ребенок. На этот раз оно произошло в Невском районе города, а под машину угодил школьник на самокате.



В 19:15 25 апреля у дома 3, корпус 1, по Народной улице 41-летний мужчина, двигаясь на своем Skoda Octavia по дворовой территории, сбил 11-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 26 апреля . Четвероклассник ехал на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. На улице он был без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом руки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Шкоды» за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 24 раза.