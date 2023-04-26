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    Во дворе на Народной улице сбили школьника на самокате

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    Полиция Петербурга снова устанавливает обстоятельства ДТП во дворе, в результате которого пострадал ребенок. На этот раз оно произошло в Невском районе города, а под машину угодил школьник на самокате.

    В 19:15 25 апреля у дома 3, корпус 1, по Народной улице 41-летний мужчина, двигаясь на своем Skoda Octavia по дворовой территории, сбил 11-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 26 апреля. Четвероклассник ехал на самокате справа налево по ходу движения автомобиля. На улице он был без сопровождения взрослых.

    В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом руки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Шкоды» за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 24 раза.

    Днем ранее похожее ДТП произошло во дворе дома 42 по улице Коммуны. Водитель Audi сбил 4-летнего мальчика, который выбежал с детской площадки на дорогу. Ребенок тоже получил травмы средней тяжести. А у водителя нашлась пара десятков нарушений ПДД за последние годы. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения.

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