Камера сняла, как Audi во дворе на Коммуны снес выбежавшего на дорогу ребенка

Момент ДТП в Красногвардейском районе Петербурга, где пострадал маленький ребенок, попал на камеру у подъезда. Мальчик убежал от мамы и угодил под машину.

Наезд произошел в 16:55 24 апреля во дворе дома 42 по улице Коммуны. 35-летний водитель Audi A6 сбил 4-летнего мальчика, перебегавшего проезжую часть. На записи видно, что ДТП случилось прямо напротив одного из подъездов, на дороге между ним и детской площадкой. Сначала проезжую часть перешел мальчик постарше. Он пропустил белый автомобиль, начал пересекать дорогу, а затем, явно увидев еще одну машину, ускорился. Следом с площадки выбежал 4-летний малыш и попал прямо под колеса черной «Ауди».