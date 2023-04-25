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    Малыш убежал с площадки от мамы и попал под колеса «Ауди». На водителе — 23 штрафа

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    Маленький ребёнок серьёзно пострадал в результате ДТП во дворе в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 апреля.

    ДТП произошло вчера в 16:55 во дворе дома 42, корпус 1, по улице Коммуны. По предварительной версии, 4-летний мальчик гулял на детской площадке с мамой и внезапно выбежал оттуда в проезд, предназначенный для машин. Мать не успела его задержать. Там ребёнок попал под колёса «Ауди А6». Его в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу № 19. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломом костей предплечья и рваные раны лица.

    Про водителя известно, что ему 35 лет, он живёт в соседнем доме, официально не работает. Машина принадлежит ему. За 2022–2023 годы его 23 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

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