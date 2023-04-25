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    Глава фракции «Единой России» в ЗакСе рассказал, что в партии ждут информации по депутату Раховой

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    В «Единой России» пока не обладают практически никакой информацией о ситуации с депутатом Заксобрания Еленой Раховой, которая в качестве свидетеля 25 апреля была доставлена на допрос в Следственный комитет в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом «Фонтанке» рассказал глава фракции партии в Заксобрании Петербурга Павел Крупник.

    «Мы будем ждать информации от правоохранительных органов. Будем ждать информации по ее статусу. В каком качестве она: свидетель, обвиняемая? Мы сейчас поймем это. Если вина будет доказана, понятно, что мы поставим от фракции вопрос об исключении Елены Раховой из фракции и из партии. Но пока мы не делаем никаких заявлений на этот счет, так как не обладаем фактически никакой информацией, кроме того, что она в качестве свидетеля дает показания в Следственном комитете. На основании этого мы ничего не можем делать», — сказал глава фракции.

    Ранее стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в школе № 619 Калининского района. В трудоустройстве «мертвых душ» подозревают директора учебного заведения Ирину Байкову. В материалах дела есть и сумма ущерба — 28 миллионов рублей.

    В рамках расследования депутат Заксобрания от «Единой России» Елена Рахова была доставлена на допрос в СК в качестве свидетеля. В 2004–2013 годах она занимала должность заместителя главы администрации Калининского района по социальным вопросам.

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