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    Из гостиницы в Петергофе пришлось быстро уходить сотрудникам и постояльцам. Причина — в огне

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    В гостинице на Санкт-Петербургском проспекте во вторник вечером было тревожно — из-за пожара там провели эвакуацию. По предварительным данным, никто не пострадал.

    О возгорании в доме 34 стало известно в 17:40, сообщает 25 апреля пресс-служба городского управления МЧС. В подвале двухэтажной гостиницы — в техническом помещении — горели кабель, электрооборудование и светильники. Огонь объял 4 квадратных метра — а все помещение занимает 6.

    На тушение ушло чуть больше часа. По данным ведомства, из гостиницы эвакуировали 36 сотрудников и 39 постояльцев.

    Представительница гостиницы с корреспондентом «Фонтанки» разговаривать не захотела — повесила трубку после вопроса.

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    Пожар в гостиницеПетергофЭвакуация
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